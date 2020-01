Hamburg

Nord-Arbeitgeber gehen mit IG Metall in Tarifgespräche

30.01.2020, 14:21 Uhr | dpa

Die Arbeitgeber in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie haben das Angebot der IG Metall Küste zu vorgezogenen Tarifgesprächen akzeptiert. Die Gespräche sollen Mitte Februar beginnen. Ziel sei es, noch innerhalb der Friedenspflicht bis Ende April ein Lösungspaket zu vereinbaren, das den Strukturwandel in der Branche für die Beschäftigten fair und für die Betriebe verkraftbar gestalte und auch auf die schwierige Wirtschaftslage Rücksicht nehme, heißt es in einer am Donnerstag in Hamburg verbreiteten Mitteilung des Arbeitgeberverbands Nordmetall. "Wir gehen ohne Vorbedingungen und ergebnisoffen in diese Gespräche", sagte Verhandlungsführerin Lena Ströbele.

Die IG Metall Küste hatte vorgeschlagen, die eingefahrenen Rituale der Tarifauseinandersetzungen in diesem Jahr zu verlassen und ohne Streik- oder Entlassungsdrohungen einen Zukunftspakt für Standorte und Arbeitsplätze zu verhandeln. Die Gewerkschaft will auch eine Entgeltverbesserung für die rund 140 000 Metaller im Norden durchsetzen, hat aber keine Prozentforderung veröffentlicht. Ursprünglich war die erste Verhandlungsrunde erst für den 16. März geplant.