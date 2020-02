Hamburg

Scholz: "Tschentscher ist "ein großartiger Bürgermeister"

06.02.2020, 22:43 Uhr | dpa

Gut zwei Wochen vor der Bürgerschaftswahl hat Hamburgs Ex-Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) seinen Nachfolger für dessen Arbeit gelobt. "Ich glaube wirklich, Peter Tschentscher ist ein großartiger Bürgermeister und die Hamburger sehen das auch so", sagte der Vizekanzler am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung des Nachhaltigkeitsnetzwerks "N Klub" in der Hansestadt. Peter Tschentscher (SPD) ist seit Frühjahr 2018 Bürgermeister, nachdem Scholz als Bundesfinanzminister nach Berlin gewechselt war.

Die Hamburger SPD baut ihren Vorsprung auf die Grünen laut einer aktuellen Umfrage weiter aus. Würde am kommenden Sonntag gewählt, kämen die Sozialdemokraten auf 34 Prozent, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage von Infratest dimap für den Norddeutschen Rundfunk ergab. Gegenüber der vorherigen NDR-Umfrage wäre dies ein Plus von zwei Prozentpunkten. Die Grünen liegen demzufolge als zweitstärkste Kraft unverändert bei 27 Prozent. Die Bürgerschaftswahl ist am 23. Februar.