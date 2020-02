Hamburg

Sturmtief führt zu Einschränkungen am Flughafen Hamburg

09.02.2020, 11:53 Uhr | dpa

Eine Frau hockt am Flughafen in Hamburg vor dem Lufthansa Check-In. Foto: Christian Charisius/dpa/Archiv (Quelle: dpa)

Am Hamburger Flughafen sind am Sonntag wegen des angekündigten Sturmtiefs "Sabine" zahlreiche Flüge gestrichen worden. Betroffen waren vor allem zahlreiche Inlandsverbindungen der Lufthansa sowie der Tochtergesellschaft Eurowings in den Süden Deutschlands. "Insbesondere seit Samstagnachmittag bis voraussichtlich Dienstag gibt es Flugannullierungen, außerdem kann es zu Verspätungen kommen", teilte ein Unternehmenssprecher der Lufthansa mit.

Die Annullierungen aller Flüge beider Fluggesellschaften am Sonntag seien ausnahmslos auf die Sturmwarnung zurückzuführen. Von den Streichungen sind insgesamt 17 Abflüge und 18 Landungen betroffen.

Fluggästen wird in jedem Fall geraten, sich online nach dem Status ihrer Verbindungen zu erkundigen und sich gegebenenfalls mit den Airlines direkt in Verbindung zu setzen.