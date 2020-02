Hamburg

Kran droht umzukippen: mehrere Häuser in Pinneberg evakuiert

09.02.2020, 22:19 Uhr | dpa

Weil ein 33 Meter hoher Kran wegen des Sturmtiefs "Sabine" in Pinneberg umzukippen drohte, hat die Feuerwehr am Sonntag mehrere Gebäude in der Umgebung evakuiert. Die 120 betroffenen Menschen seien - mit Ausnahme einer vierköpfigen Familie - bei Verwandten und Bekannten untergekommen, teilte der Kreisfeuerwehrverband Pinneberg am Abend mit. Alle anderen Optionen wie etwa der Abbau des Krans seien wegen des Wetters nicht infrage gekommen, sagte Gemeindewehrführer Claus Köster der Deutschen Presse-Agentur. Das Gebiet sei abgesperrt worden. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet

Der Kran soll laut Mitteilung der Feuerwehr nur bei Windgeschwindigkeiten von bis etwa 120 Stundenkilometern stabil sein. Es wurden aber höhere Windgeschwindigkeiten in der Nacht erwartet. Sollte der Kran umkippen, könne er keinen Personenschaden anrichten, begründete Köster die Evakuierung.