Hamburg

1065 Defibrillatoren in App: Firmen sollten Geräte melden

10.02.2020, 08:20 Uhr | dpa

Bei einem plötzlichen Herzanfall können Defibrillatoren Leben retten. Damit Hamburger im Notfall schnell eines dieser Geräte finden könnten, hat der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) eine App für Smartphones entwickelt. Seit 2013 werden darin die öffentlich zugänglichen, automatisierten externen Defibrillatoren (AED) angezeigt und bei Bedarf weitere Ersthelfer alarmiert. "Im Moment sind 1065 Defibrillatoren gelistet. Es gibt sicherlich noch viel mehr. Wir sind stetig daran, die Zahlen zu erhöhen", sagte Petra Witt vom ASB der Deutschen Presse-Agentur. Die Leiterin des Projekts "Hamburg schockt" wirbt dafür, dass Unternehmen und Bürger die AEDs in ihrer Umgebung an den ASB melden.

Der plötzliche Herztod zählt der Deutschen Herzstiftung zufolge zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland. In Hamburg sterben dem ASB zufolge jedes Jahr rund 2000 Menschen daran. In sehr vielen Fällen könnten Betroffene das Kammerflimmern überleben, wenn rasch eine Herz-Lungen-Wiederbelebung gemacht oder ein Defibrillator eingesetzt werde, erklärte der ASB. In der Hansestadt ist vor allem die Feuerwehr für den Rettungsdienst zuständig. Gut 253 000 Einsätze ist sie 2018 gefahren, wie ein Sprecher sagte. In der Regel seien die Rettungswagen nach acht bis zehn Minuten am Einsatzort.