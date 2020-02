Hamburg

Nach Überfällen in Hamburg: Erschossener als Verdächtiger

11.02.2020, 10:39 Uhr | dpa

Die Hamburger Polizei hat nach drei schweren Raubtaten im Oktober 2019 einen mutmaßlichen Täter identifiziert - allerdings ist er inzwischen erschossen worden. Der polizeibekannte 52-Jährige wurde im November 2019 bei einem Schusswechsel mit der Polizei in Lübeck getötet, wie ein Pressesprecher der Hamburger Polizei am Dienstag mitteilte.

Sowohl eine Bankfiliale in Rahlstedt, eine Apotheke in Harvestehude als auch die Zahlstelle des Bezirksamtes-Nord in Eppendorf soll der Tatverdächtige im Oktober überfallen haben. Wie die Polizei weiter mitteilte, gelang es den Ermittlern dank eines Bürgerhinweises zu einem Fahndungsfoto, den zur Tatzeit 52-jährigen Tatverdächtigen zu ermitteln. Nach Angaben der Polizei ist in allen drei Fällen von Mittätern auszugehen, weswegen weiter ermittelt werde.

In Lübeck hatte der polizeibekannte Mann nach Angaben der Polizei einen Vater und seine Tochter in einem Park angesprochen und dabei einen bedrohlichen Eindruck gemacht. Beide alarmierten die Polizei. Als Beamte eintrafen, soll er das Feuer auf sie eröffnet haben. Er wurde daraufhin laut Polizei von einem Beamten erschossen.