Hamburg

Verfolgungsfahrt in Hamburg-Altona endet mit Festnahme

16.02.2020, 14:17 Uhr | dpa

Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Ein 21-Jähriger ist im Hamburger Stadtteil Altona-Altstadt nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei und diversen Sachbeschädigungen festgenommen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stand der Mann bei seiner Flucht am Samstagmorgen unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Die Beamten wollten den 21-Jährigen demnach bei einer Verkehrskontrolle im Bereich der Struenseestraße anhalten und überprüfen. Der Autofahrer flüchtete vor den Beamten. Kurz darauf geriet er mit seinem Wagen in eine Baustellenabsperrung und stieß anschließend gegen ein geparktes Auto.

Der 21-Jährige und sein Beifahrer sprangen aus dem Auto und flüchteten zu Fuß. Wenig später konnten die Beamten den Fahrer festnehmen. Außerdem wurden am Fahrzeug gestohlene Kennzeichen sichergestellt. Den Angaben zufolge wurde der Beifahrer und mutmaßliche Besitzer des Wagens an seiner Wohnung in Altona angetroffen. Die beiden Beschuldigten wurden nach den polizeilichen Untersuchungen wieder entlassen.