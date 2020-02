Hamburg

Forscher entnehmen Werte-Index 2020 aus Social-Media-Posts

18.02.2020, 05:54 Uhr | dpa

Seit mehr als zehn Jahren schauen die Marktforscher von Kantar TNS in die sozialen Medien und analysieren dortige Diskussionsbeiträge. Nach Auswertung des Gesprächsstoffs waren vor zwei Jahren Natur, Gesundheit und Familie - in der Reihenfolge - die wichtigsten individuellen Werte. Und nun? Welche Werte sind den Deutschen in Zeiten der Bewegung Fridays for Future mit Diskussionen um Natur, Umwelt und politischen Entscheidungen am wichtigsten? Das wollen Index-Herausgeber Prof. Peter Wippermann und Kantar-TNS-Geschäftsführer Jens Krüger heute in Hamburg erläutern.