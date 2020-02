Hamburg

Bjarne Mädel: Vom Tatortreiniger zum Hauptkommissar

19.02.2020, 11:08 Uhr | dpa

Der Schauspieler Bjarne Mädel wird für den NDR-Fernsehfilm "Sörensen hat Angst" erstmals als Regisseur hinter der Kamera stehen. Zudem werde der 51-Jährige die Hauptrolle des Kriminalkommissars Sörensen spielen, teilte der NDR am Mittwoch mit. Die Dreharbeiten sollen vom 19. Februar bis zum 20. März in Varel (Landkreis Friesland), Butjadingen (Landkreis Wesermarsch) und in Bremerhaven stattfinden. Der Sendetermin ist für das kommende Jahr angesetzt.

Für seine Rolle des Heiko Schotte in der NDR-Serie "Der Tatortreiniger" wurde Mädel mehrfach ausgezeichnet. Bei seinem Regie-Debüt hat er nicht nur "Tatortreiniger"-Kameramann Kristian Leschner und Szenenbildnerin Vicky von Minckwitz an seiner Seite, sondern auch etliche Schauspielerinnen und Schauspieler aus der Serie.