Hamburg

Anschlag in Hanau: Auch Grüne sagen Wahlkampftermin ab

20.02.2020, 14:43 Uhr | dpa

Nach der SPD haben auch die Hamburger Grünen angesichts der mutmaßlich rechtsextremistischen und rassistischen Bluttat von Hanau ihre für Donnerstag geplante Wahlkampfveranstaltung abgesagt. "Hass darf niemals gewinnen! Lasst uns ein Zeichen setzen, dass in unserer Stadt kein Platz für Rassismus, Menschenfeindlichkeit und rechtes Gedankengut ist!", twitterte Spitzenkandidatin Katharina Fegebank und rief zur Teilnahme an einer Kundgebung zum Gedenken an die Anschlagsopfer um 16.30 Uhr auf dem Rathausmarkt auf. Auch der Bundesvorsitzende Robert Habeck werde daran teilnehmen. Ursprünglich wollte sich Habeck am Abend in der Fabrik in Ottensen zur Veranstaltung "Auf'n Schnack mit Katharina Fegebank" treffen.

Zuvor hatte bereits die SPD ihre für Donnerstag geplante Veranstaltung abgesagt und zur Teilnahme an der Kundgebung auf dem Rathausmarkt aufgerufen. "Angesichts der schrecklichen Ereignisse in #Hanau dürfen wir den Wahlkampf nicht einfach weiterführen", erklärte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Ein 43-jähriger Deutscher hat am späten Mittwochabend im hessischen Hanau zehn Menschen und sich selbst erschossen. Nach Angaben des hessischen Innenministers gibt es Hinweise auf ein "fremdenfeindliches Motiv". Der Generalbundesanwalt ermittelt demnach wegen des Verdachts auf eine terroristische Gewalttat.