Hamburg

Schlägerei vor Hamburger Fußball-Derby: Zwei Schwerverletzte

22.02.2020, 08:29 Uhr | dpa

Am Abend vor dem Fußball-Derby des HSV gegen St. Pauli haben sich zwei rivalisierende Gruppen in einer Gaststätte am Hamburger Großneumarkt eine Massenschlägerei geliefert. Dabei sind nach Angaben des Feuerwehrsprechers vor Ort zwölf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Vier Menschen mussten den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht werden. Grund waren etwa Platzwunden am Kopf. Augenzeugen berichteten, dass es sich bei den Gruppen um Anhänger der beiden Hamburger Fußball-Clubs handelte. Ein Sprecher der Polizei bestätigte den Zusammenhang. Welche Gruppe wen angegriffen hatte, war zunächst unklar.

Wie der Betriebsleiter des Lokals berichtete, hatte eine Gruppe von rund 30 teilweise vermummten Personen gegen 21 Uhr die Gaststätte gestürmt und eine sich in dem Lokal befindende etwa gleich große Gruppe mit Reizgas angegriffen. Bei der darauffolgenden Schlägerei seien Bierkrüge und Stühle geflogen und Fensterscheiben zu Bruch gegangen. Das Gasthaus sei zu diesem Zeitpunkt fast voll besetzt gewesen. Die Feuerwehr rückte mit rund 40 Einsatzkräften an und stellte einen Großraum-Rettungswagen, um sich um die verletzten Menschen zu kümmern.