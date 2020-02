Hamburg

HSV gegen St. Pauli: Fanmärsche verlaufen überwiegend ruhig

22.02.2020, 14:01 Uhr | dpa

Die Fans des FC St.Pauli kommen von der Polizei begleitet am Stadion an. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa (Quelle: dpa)

Die Fanmärsche vor dem Hamburger Stadtderby des HSV gegen den FC St. Pauli sind überwiegend ruhig verlaufen. Rund 1800 FC St. Pauli-Anhänger sammelten sich am Samstagmorgen wenige Stunden vor dem Spiel der 2. Fußball-Bundesliga in der Nähe der Reeperbahn, um vom Bahnhof Landungsbrücken aus in Richtung Volksparkstadion zu starten. Dabei sei es bis aufs Abbrennen von Pyrotechnik und dem Zünden einiger Böller überwiegend ruhig geblieben, teilte ein Polizeisprecher mit.

Etwa 2500 HSV-Fans kamen am Bahnhof Stellingen zusammen und liefen von dort zum Stadion. Nach Angaben des Polizeisprechers war es auch bei diesem Marsch der Anhänger des Hamburger SV zu keinen größeren Zwischenfällen gekommen.

Das Volksparkstadion war mit 57 000 Zuschauer ausverkauft. Zu Beginn der Partie wurde im HSV-Fanblock Pyro-Technik entzündet.