Hamburg

FDP-Präsidium berät über Hamburger Bürgerschaftswahl

24.02.2020, 10:44 Uhr | dpa

Das FDP-Präsidium hat in Berlin Beratungen über das schwache Ergebnis bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg begonnen. Mit dem Wahl-Eklat in Thüringen sei ein Vertrauensverlust bei den Bürgern entstanden, sagte Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels-Frowein vor dem Treffen am Montag. "Das war für uns sehr, sehr schwer in kurzer Zeit wieder aufzuholen", sagte sie.

Für die FDP, die in Hamburg nach der vereinfachten Auszählung auf genau 5,0 Prozent kam, bleibt es in der Auszählung spannend. Gegen 18.30 Uhr wird mit dem vorläufigen amtlichen Endergebnis gerechnet. Dass sich in Thüringen der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich von der AfD zum Ministerpräsidenten hatte mitwählen lassen, wird als Hauptgrund für das schlechte Abschneiden gesehen.

"Solche Dinge wie in Erfurt dürfen sich nicht wiederholen. Das hat der Parteivorsitzende ja auch klargemacht und hat durch sein Krisenmanagement ja auch dafür gesorgt, dass bei uns der Umgang mit der AfD und mit der Linkspartei eindeutig geklärt ist", sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, vor der Präsidiumssitzung.

"Und zweitens, wir müssen wieder stärker dafür sorgen, dass unsere Themen, für die wir stehen, Leistung und Wettbewerb, Rechtsstaat, aber auch eine fortschrittsorientierte Bildungs- und Forschungspolitik, dass die stärker durchdringen", sagte er weiter. Parteichef Christian Lindner wollte sich erst nach der Sitzung äußern.