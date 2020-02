Hamburg

"Bild": Ex-HSV-Sportdirektor bei RB Leipzig im Gespräch

26.02.2020, 10:57 Uhr | dpa

Der ehemalige HSV-Sportdirektor Bernhard Peters könnte nach Informationen der "Bild"-Zeitung (Mittwoch) schon bald wieder Aufgaben in der Fußball-Bundesliga übernehmen. Laut "Bild" könnte er demnach in Personalunion Nachwuchs-Chef und Technischer Direktor bei RB Leipzig werden. Den Impuls soll Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche gegeben haben. Ob es tatsächlich zur Verpflichtung von Peters kommt, stehe aber noch nicht fest und hänge an Vorstandschef Oliver Mintzlaff.

Peters war vier Jahre lang beim Hamburger SV, ehe er einen Machtkampf mit dem damaligen Sportvorstand Ralf Becker verlor und im Oktober 2018 ging. Der ehemalige Hockey-Bundestrainer war unter anderen maßgeblich verantwortlich für das Nachwuchszentrum des heutigen Zweitligisten. Zuvor hatte er bereits bei der TSG 1899 Hoffenheim in ähnlicher Position gearbeitet. Von dort kennt Peters auch Leipzigs Bundesliga-Trainer Julian Nagelsmann.