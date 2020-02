Hamburg

Moia-Fahrdienst weitet Angebot am Hamburger Stadtrand aus

26.02.2020, 11:25 Uhr | dpa

Der Sammeltaxi-Dienst Moia weitet sein Angebot in Hamburg aus. Von Sonntag an soll der Ridepooling-Dienst schrittweise in den Stadtteilen Rissen, Lurup, Schnelsen, Volksdorf und Jenfeld eingeführt werden. Damit soll das Mobilitätsangebot am Stadtrand verbessert werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. "Wir haben bereits 330 Fahrzeuge auf der Straße und werden die Flotte wie angekündigt weiter vergrößern", erklärte Moia-Geschäftsführer Robert Henrich.

Mit dieser Erweiterung deckt Moia mit seiner vollelektrischen Flotte nach eigenen Angaben rund zwei Drittel des Hamburger Siedlungsgebiets ab. Das entspreche einer Erweiterung des Geschäftsgebiets in Hamburg um fast 50 Prozent auf eine Fläche von rund 300 Quadratkilometer. Durch Ridepooling werden Fahrten von Personen gebündelt, die in eine ähnliche Richtung möchten. Ziel ist es, die Zahl der Autos im Straßenverkehr zu verringern und die bestehende Infrastruktur effizienter zu nutzen.

Moia startete in Hamburg im April 2019. Seitdem hat das Unternehmen nach eigenen Angaben rund 1,8 Millionen Fahrgäste befördert. Bislang verfügt Moia über zwei Betriebshöfe in Groß Borstel und Horn.