Hamburg

Schöneberger stellt deutschen ESC-Beitrag in Hamburg vor

27.02.2020, 04:29 Uhr | dpa

Der deutsche Beitrag für den Eurovision Song Contest soll heute in der Sendung "Unser Lied für Rotterdam" auf dem Sender One vorgestellt werden. Barbara Schöneberger wird die 45-minütige Sendung moderieren. Sie soll erst wenige Stunden zuvor in einem Hamburger Clubkino, der Astor Filmlounge in der Hafen-City, aufgezeichnet werden. Der deutsche Beitrag für den Musikwettbewerb war diesmal ohne die Beteiligung der Fernsehzuschauer von zwei Jurys ausgewählt worden. Deutschland ist als wichtiger Geldgeber automatisch für das Finale des Eurovision Song Contests (ESC) in Rotterdam (Niederlande) am 16. Mai gesetzt.

In den vergangenen fünf Jahren waren die deutschen Künstler - mit Ausnahme von Michael Schulte (2018/4. Platz) - allerdings wenig erfolgreich und landeten zumeist auf den hinteren Plätzen. Der letzte große Erfolg liegt mit Lenas "Satellite" bereits zehn Jahre zurück.