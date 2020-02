Hamburg

Frauenanteil in Bürgerschaft steigt auf knapp 44 Prozent

27.02.2020, 07:54 Uhr | dpa

Der Anteil der Frauen unter den Abgeordneten der Hamburger Bürgerschaft ist nach der Wahl vom vergangenen Sonntag gestiegen. Der neuen Bürgerschaft gehören nach einer Auszählung 54 Frauen und 69 Männer an. Das entspricht einem Frauenanteil von 43,9 Prozent. In den vergangenen Wahlperioden hatte der Frauenanteil bei 38 bis 39 Prozent gelegen. Der Anteil kann sich noch verändern, wenn Abgeordnete zu Senatoren berufen werden. Sie müssen in dem Fall ihr Bürgerschaftsmandat ruhen lassen und andere Kandidaten rücken in die Bürgerschaft nach.

Mehrheitlich mit Frauen besetzt sind die Fraktionen der Grünen (63,6 Prozent) und der Linken (53,8 Prozent). Die größte Fraktion stellt die SPD; sie kommt auf einen Frauenanteil von 37 Prozent. Bei der CDU sind 20 Prozent der neuen Abgeordneten weiblich, bei der AfD 28,6 Prozent. FDP-Frau Anna von Treuenfels-Frowein ist als Einzelperson in der Bürgerschaft; sie gehört keiner Fraktion an.