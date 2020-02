Hamburg

Zweiter Coronavirus-Fall in Hamburg: Frau aus dem Iran

29.02.2020, 18:02 Uhr | dpa

In Hamburg gibt es einen zweiten bestätigten Fall einer Coronavirus-Infektion. Es handle sich um eine aus dem Iran stammende Frau, die in Hamburg gemeldet ist, teilte die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz am Samstagabend mit. Sie sei in der Nacht zum Samstag mit leichten Symptomen von der Feuerwehr in die Asklepios Klinik St. Georg gebracht und dort isoliert medizinisch betreut worden. Mittlerweile befinde sie sich in häuslicher Isolation. Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) sagte laut Mitteilung: "Die Menschen in Hamburg sollten weiter besonnen bleiben und sich in ihrem persönlichen Verhalten an die Hinweise der Gesundheitsbehörde und des Robert-Koch-Instituts halten."