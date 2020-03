Rust

Johannes Oerding erhält Radio-Regenbogen-Award

02.03.2020, 12:01 Uhr | dpa

Der in Hamburg lebende Sänger Johannes Oerding (38) erhält einen Radio-Regenbogen-Award. Er werde mit dem Preis als bester Künstler Deutschlands geehrt, teilte der private Radiosender am Montag in Rust bei Freiburg mit. Oerding habe mit seinem sechsten Studioalbum "Konturen" Ende vergangenen Jahres erstmals den Sprung an die Spitze der deutschen Album-Charts geschafft. Seinen ersten Radio-Regenbogen-Award hatte er vor zwei Jahren erhalten. Damals wurde er von dem Radiosender als "Stimme des Jahres" gewürdigt. Die undotierten Radio-Regenbogen-Awards werden am 3. April in zwölf Kategorien im Europa-Park in Rust verliehen.