Hamburg

Trotz Coronavirus: Hafengeburtstag soll stattfinden

02.03.2020, 15:13 Uhr | dpa

Zwei Monate vor dem 831. Hamburger Hafengeburtstag gehen die Veranstalter davon aus, dass das Volksfest vom 8. bis zum 10. Mai trotz der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus stattfinden kann. "Wir gehen jetzt davon aus, dass es möglicherweise Maßnahmen geben wird, die befolgt werden müssen, aber aktuell gehen wir nicht davon aus, dass der Hafengeburtstag abgesagt werden muss", sagte Franziska Hamann von der Hamburger Wirtschaftsbehörde bei der Auftakt-Pressekonferenz am Montag. Bei dem dreitägigen Fest im Hafen werden auch in diesem Jahr insgesamt mehr als eine Million Gäste in der Hansestadt erwartet.

"Kein Mensch weiß, was in zwei Monaten ist", sagte Hafenkapitän Jörg Pollmann. Eine Prognose sei deshalb zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. "Man muss jetzt nicht die Pferde Scheu machen, aber man muss schon genau hingucken", sagte er. Auf den Kreuzfahrtschiffen, die den Hamburger Hafen anlaufen, seien entsprechenden Kontrollen intensiviert worden. Die Erstellung des Sicherheitskonzeptes erfolge in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden.

Mit insgesamt mehr als 200 Programmpunkten auf dem Wasser und an Land versprechen die Organisatoren ein "maritimes Fest der Superlative". Zu den traditionellen Höhepunkten zählen die Ein- und Auslaufparade der Schiffe, das Schlepperballett und das große Aida-Feuerwerk. Mehr als 300 Schiffe, darunter majestätische Großsegler und Museumsschiffe haben ihr Kommen angekündigt. Hafenkapitän Pollmann kündigte an, dass es in dem Zeitraum insgesamt neun Anläufe von Kreuzfahrtschiffen geben werde.

Neu ist in diesem Jahr das geplante Electro-Festival "Harbour-Beatz" in der Hafenstraße. Tagsüber und abends sollen Fans der elektronischen Musik beim "Rave zum Hafengeburtstag" unter freiem Himmel auf ihre Kosten kommen. Klassikfans kommen bei der "Elbphilharmonie on Screens" auf dem Vorplatz des Konzerthauses in den Genuss von Konzert-Mitschnitten aus dem Großen Saal. Zum zweiten Mal finden in der Hafencity am Grasbrookhafen die "Active City Championships" statt, bei der sich die Besucher in verschiedenen Sportarten messen können - etwa im Boxen, Bouldern oder Beachvolleyball.

Die Kosten für den 831. Hafengeburtstag belaufen sich nach Angaben der Veranstalter auf insgesamt mehr als eine Million Euro, die unter anderem durch Standgebühren refinanziert werden. Länderpartner ist in diesem Jahr Kroatien. Der Eintritt ist kostenlos.