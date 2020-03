Hamburg

Weltmeister Fornling aus Hamburger Boxstall tritt zurück

02.03.2020, 16:35 Uhr | dpa

Der schwedischen IBO-Weltmeister Sven Fornling sitzt auf einer Pressekonferenz in Halle. Foto: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der für den Hamburger Boxstall von Promoter Erol Ceylan kämpfende Ex-Weltmeister Sven Fornling hat seinen Rücktritt verkündet. Der 31-jährige Schwede schätzt die Risiken für sich im Boxring nicht mehr als kontrollierbar ein und will sich fortan mehr seiner Familie widmen. "Sven war immer ein toller Krieger und hat in seiner Laufbahn alles gewonnen, was es zu gewinnen gab", sagte Ceylan. Fornling war knapp ein Jahr IBO-Weltmeister im Halbschwergewicht. Von 17 Profikämpfen gewann er 15 und verlor zwei.