Hamburg

Nach Feuer in S-Bahn-Tunnel Regionalverkehr unterbrochen

02.03.2020, 19:16 Uhr | dpa

Wegen einer Rauchentwicklung in einem S-Bahn-Tunnel ist der Regionalverkehr zwischen Hamburg-Neugraben und -Wilhemsburg am Montagabend unterbrochen worden. Wie die Deutsche Bahn bestätigte, waren die Züge des Fernverkehrs nur minutenlang betroffen. In der Station Harburg-Rathaus sei der Strom auf den Fernverkehr-Gleisen kurz abgestellt gewesen. Ein Bus-Notverkehr für den Regionalverkehr wurde eingerichtet, bestätigte der Sprecher. Wie lange der Einsatz der Feuerwehr noch andauert, konnte er nicht sagen.