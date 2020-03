Hamburg

St.-Pauli-Profi Diamatakos: Auch ohne Veerman kein Problem

05.03.2020, 10:11 Uhr | dpa

Für Stürmer Dimitrios Diamantakos vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli ist der drohende Ausfall von Torjäger Henk Veerman im Spiel beim SV Sandhausen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) kein Problem. Eine Alternative zum Niederländer sieht der siebenfache Torschütze in dieser Saison in Boris Taschtschy. "Und wir haben noch Viktor Gyökeres", sagte Diamantakos der "Hamburger Morgenpost" (Donnerstag). Sowohl Diamantakos als auch Veerman hatten am vergangenen Sonntag beim 3:1 gegen den VfL Osnabrück getroffen.

Diamantakos bevorzugt als Formation das System mit zwei Stürmern. "Da können wir mehr nach vorn spielen. Da ist ein bisschen Risiko dabei, aber wenn sich alle fokussieren, alle nach vorne pressen, dann haben wir keine Probleme", sagte der 27-jährige Grieche, der sich für die Nationalmannschaft seines Landes empfehlen will.