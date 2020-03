Hamburg

Tarifrunde für norddeutsche Metaller geht weiter

05.03.2020, 11:41 Uhr | dpa

Hamburg (dpa)- Die Tarifgespräche für die norddeutsche Metall- und Elektroindustrie sind am Donnerstag fortgesetzt worden - auch für rund 50 000 Beschäftigte in Nordwest-Niedersachsen wird mitverhandelt. In Hamburg kamen die Verhandlungsführer der IG Metall Küste und des Arbeitgeberverbands Nordmetall erneut zusammen. Die Branche unterliegt derzeit einem enormen Strukturwandel.

Die Gewerkschaft geht ohne klar bezifferte Geldforderungen in die Gespräche. Sie will vor allem eine Beschäftigungs- und Zukunftssicherung für Arbeitnehmer erreichen. Statt weiter Personal abzubauen, müsse die Beschäftigung gehalten werden, bis sich die Konjunktur erholt habe. Diese Zeitspanne könne durch die Einführung von Arbeitszeitkonten und Kurzarbeit überbrückt werden.

Die Arbeitgeber wollen verhindern, dass der Kostendruck für die Betriebe weiter steigt. "Das alles ist in Zeiten einer Rezession, die sich durch den Corona-Virus noch verstärken dürfte, nicht einfach", sagte Verhandlungsführerin Lena Ströbele von Nordmetall zum Verhandlungsauftakt. Die Arbeitgeber waren bundesweit auf ein Angebot der IG Metall eingegangen, abseits der üblichen Tarifrituale vor dem Ende der Friedenspflicht bis Ostern gemeinsam einen Zukunftspakt auszuloten.