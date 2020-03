Hamburg

Virus-Verbreitung: Fachmesse Aircraft Interiors verschoben

05.03.2020, 17:16 Uhr | dpa

Die Fachmesse Aircraft Interiors Expo in Hamburg mit neuen Produkten für die Flugzeugkabine wird nach Angaben der Veranstalter wegen der Covid-19-Ausbreitung verschoben. Die Ausstellung sollte ursprünglich vom 30. März bis zum 2. April 2020 ausgerichtet werden.

"Die Gesundheit und Sicherheit unserer Aussteller, Besucher und Mitarbeiter ist unsere oberste Priorität", teilte Katie Murphy vom Veranstalter Reed Exhibitions am Donnerstag auf der Website der Expo mit. Gemeinsam mit der Hamburger Messegesellschaft werde nach einem alternativen Termin für die zweite Jahreshälfte gesucht und dieser dann so schnell wie möglich bekanntgegeben. An der Fachausstellung sollten rund 600 Aussteller teilnehmen.