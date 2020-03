Unfall im Morgenverkehr

Bus auf Elbchaussee verunglückt – mehrere Verletzte

06.03.2020, 12:06 Uhr | dpa

In Hamburg ist am frühen Morgen ein Linienbus verunglückt. Zu dem Unfall kam es auf der Elbchaussee. Beim Aufprall zerbarst eine Scheibe des Busses.

Bei einem Busunfall am Freitagmorgen auf der Elbchaussee in der Nähe des Altonaer Balkons in Hamburg sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Der Bus sei gegen den Arbeitskorb eines am Straßenrand geparkten Hubfahrzeugs gefahren, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Beim Aufprall zersplitterten einige Scheiben des Busses, wodurch zwei Menschen leicht verletzt wurden. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.



Nach Angaben des Sprechers hatten sich insgesamt zehn Fahrgäste im Bus befunden. Weshalb er gegen den Hubkorb gefahren war, war zunächst unklar.