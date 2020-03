Hamburg

Verkehrsunfall: Illegales Rennen nicht ausgeschlossen

06.03.2020, 18:52 Uhr | dpa

Im Hamburger Stadtteil Billstedt ist eine Autofahrerin am Freitag mit erhöhter Geschwindigkeit in parkende Fahrzeuge gerast. Insgesamt sechs Autos waren in den Unfall involviert, ein Kind wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der genaue Hergang sowie Unfallursache waren zunächst unklar. Die Polizei schloss ein illegales Rennen nicht aus. Die Billstedter Hauptstraße war zunächst wegen eines Ölfilms in beide Richtungen gesperrt.