Hamburg

HSV will mit Sieg über Regensburg zurück auf Aufstiegsplatz

07.03.2020, 08:57 Uhr | dpa

Der Hamburger SV will am Samstag wieder auf einen direkten Aufstiegsplatz vorrücken. Die Zweitliga-Mannschaft von Trainer Dieter Hecking erwartet um 13.00 Uhr (Sky) den SSV Jan Regensburg. Mit einem Sieg würden die Norddeutschen zumindest für zwei Tage den VfB Stuttgart vom zweiten Platz verdrängen. Die Schwaben spielen am Montagabend gegen Tabellenführer Arminia Bielefeld.

Hecking will gegen Regensburg einen Sieg - "egal wie". Sein Team hat seit drei Spielen nicht gewonnen. Der Trainer kündigte an, sein Spielsystem umstellen zu wollen. Bislang lässt der Coach mit drei Stürmern angreifen, gegen Regensburg könnten es nur zwei sein. Der HSV will gegen die Oberpfälzer seinen ersten Sieg feiern. Bislang gab es ein Unentschieden und zwei Niederlagen, darunter eine 0:5-Heimpleite in der vergangenen Saison.