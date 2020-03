Hamburg

Suche nach vermisstem Matrosen in Hamburg geht weiter

09.03.2020, 10:53 Uhr | dpa

Die Suche nach einem in Hamburg vermissten Matrosen ist am Montag fortgesetzt worden, allerdings mit deutlich geringerem Aufwand als bisher. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurde der Streifendienst im Bereich der Billwerder Bucht dazu angehalten, nach dem Mann und Hinweisen zu dessen Verschwinden Ausschau zu halten. In der Elbe hatten Feuerwehr und Polizeitaucher bereits am Sonntagnachmittag nach dem Mann gesucht. Das Besatzungsmitglied des deutschen Binnenschiffes "Lusitania" wird seit Sonntagvormittag vermisst.

Die Einsatzkräfte waren alarmiert worden, nachdem im Stadtteil Rothenburgsort eine Tasche mit Einkäufen im Wasser gefunden worden war. Es wird befürchtet, dass der Matrose über Bord gegangen ist. Auch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) beteiligte sich an dem Sucheinsatz.