Hamburg

Guido Maria Kretschmer: Spezialbrillen wegen Smartphones

09.03.2020, 19:31 Uhr | dpa

Der Modedesigner und Fernsehmoderator Guido Maria Kretschmer setzt in Zeiten intensiver Handynutzung auf spezielle Brillen. "Das hat auch damit zu tun, dass wir ständig am Smartphone sind und vor dem Rechner", sagte der 54-Jährige am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Viele Menschen verbrächten fünf bis sechs Stunden täglich mit ihrem Smartphone. Und da gebe es die "Problematik des blauen Lichts", was schädlich fürs Auge sei. Kretschmer glaubt, dass sich die Idee durchsetzen werde, dies mit einer Blaulichtfilterbrille ohne Sehstärke zu korrigieren. Für einen Hamburger Brillenhersteller habe er Modelle entworfen, die auch als Accessoires funktionierten, sagte Kretschmer ("Shopping Queen").