Hamburg

Zwei Menschen bei Kellerbrand in Hamburg verletzt

11.03.2020, 10:10 Uhr | dpa

Bei einem Kellerbrand im Hamburger Stadtteil Eidelstedt sind am Dienstagabend zwei Menschen verletzt worden. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Zwei weitere Personen, die von Einsatzkräften vor Ort untersucht wurden, lehnten eine Beförderung ins Krankenhaus ab. Im Keller des Familienhauses hatte ein Papierhaufen gebrannt. Zahlreiche Bewohner konnten während der Löscharbeiten in ihren Wohnungen bleiben. Die Feuerwehr löschte den Brand und belüftete das Treppenhaus. Rund 50 Einsatzkräfte waren vor Ort.