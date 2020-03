Hamburg

Erste autonome Drohne zur Gewässervermessung getauft

11.03.2020, 14:45 Uhr | dpa

Die erste autonome Drohne zur Gewässervermessung, "echo.1", ist in der Hafencity unterwegs. Foto: Christian Charisius/dpa (Quelle: dpa)

Bei Sonnenschein und blauem Himmel ist die erste autonome Drohne zur Gewässervermessung "echo.1" in Hamburg getauft worden. Im Beisein von Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) und dem Geschäftsführer der Hamburg Port Authority (HPA), Jens Meier, hat Rike Verheyen von der Hydrographie der HPA die gelbe Drohne am Mittwochvormittag getauft. Bis zu sechs Stunden am Stück kann "echo.1" nach HPA-Angaben künftig im Hamburger Hafen unterwegs sein, um unter anderem die Übersicht über die Gewässertiefen zu verbessern. Durch ihre Länge von nur 1,65 Metern kann die Drohne auch Bereiche ausloten, die bisher nur schwer erreichbar waren.

Der Inbetriebnahme waren Tests im August 2019 vorausgegangen. "Drohnen haben sich rasant zu hochkomplexen technischen Systemen entwickelt, die in naher Zukunft viele nützliche Aufgaben übernehmen werden - in der Luft und wie hier auch auf dem Wasser", sagte Wirtschaftssenator Westhagemann. Auch Hafenkapitän Jörg Pollmann äußerte sich zuversichtlich: "Ich bin mir sicher, dass dieser, vielleicht momentan noch ungewohnte, Anblick eines autonom fahrenden Fahrzeugs im Hamburger Hafen bald zur Normalität werden und 'echo.1' nicht lange allein bleiben wird."