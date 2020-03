Hamburg

Corona-Fälle steigen in Hamburg auf 80: Veranstaltungsverbot

12.03.2020, 15:21 Uhr | dpa

Ein Hinweisschild zur Corana-Situation steht am Haupteingang zum Rathaus. Foto: Christian Charisius/dpa (Quelle: dpa)

Die Zahl der Corona-Fälle ist in Hamburg auf 80 gestiegen. Seit Mittwoch hätten sich 26 neue Infektionen mit Covid-19 bestätigt, teilte die Gesundheitsbehörde am Donnerstag mit. Bei allen neuen Fällen bestehe ein Zusammenhang mit Reisen in ein Risikogebiet oder ein Kontakt zu bereits infizierten Menschen. "Trotz steigender Infektionszahlen und einer zunehmend dynamischen Entwicklung gilt daher nach wie vor, dass die Fälle immer noch abgrenz- und grundsätzlich nachverfolgbar sind", hieß es.

Die Gesundheitsbehörde veröffentlichte zugleich die angekündigte Allgemeinverfügung, die Veranstaltungen ab eintausend Teilnehmern bis Ende April verbietet. Sie tritt am Freitag in Kraft. Für Hamburgs berühmtestes Konzerthaus gilt eine verschärfte Regelung: "Veranstaltungen im Großen Saal der Elbphilharmonie sind grundsätzlich untersagt." Am Mittwochabend war dort noch der britische Popsänger James Blunt vor leeren Rängen aufgetreten. Sein Konzert wurde live im Internet übertragen.