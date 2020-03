Hamburg

Viel Wind im Norden erwartet

13.03.2020, 08:08 Uhr | dpa

In Hamburg und Schleswig-Holstein wird in den kommenden Tagen wechselhaftes Wetter mit viel Wind erwartet. Am Freitag bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) den ganzen Tag über stark bewölkt. Dazu regnet es immer wieder. An der Küste und im Süden Schleswig-Holsteins kann es schwere Sturmböen geben. Die Temperaturen liegen tagsüber bei maximal acht Grad. Nachts kühlt es sich dann auf bis zu minus vier Grad ab.

Am Samstag zeigt sich dann flächendeckend die Sonne und es bleibt trocken. Der Wind schwächt etwas ab. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen sieben und neun Grad. In der Nacht zieht es dann wieder etwas zu, bei Temperaturen um die drei Grad.

Windig bleibt es auch am Sonntag. Es wird etwas wärmer mit Höchsttemperaturen von bis zu 14 Grad, meist bleibt es trocken.