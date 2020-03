Hamburg

Coronavirus: Miniatur Wunderland ab Sonntagabend geschlossen

13.03.2020, 15:53 Uhr | dpa

Das Miniatur Wunderland in Hamburg wird wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus bis zum 31. März schließen. "Irgendwann werden wir schlauer sein, aber für den Moment betrachten wir es als unsere soziale Verantwortung, auch wenn wir rein rechtlich nicht schließen müssen, das Wunderland am Sonntagabend zu schließen", hieß es am Freitag in einer Mitteilung des Miniatur Wunderlands. Ab April will die Geschäftsführung wöchentlich über die Wiedereröffnung entscheiden. Alle Tickets behielten ihre Gültigkeit.