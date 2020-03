Hamburg

Handyparken wird gut genutzt: an über 900 Automaten möglich

14.03.2020, 10:03 Uhr | dpa

Wer für das Bezahlen der Parkuhr nicht genügend Kleingeld dabei hat, kann in Hamburg dennoch problemlos ein Parkticket ziehen. In der Hansestadt ist der Kauf des Parkzettels mit dem Mobiltelefon seit vielen Jahren möglich. Im vergangenen Jahr haben zahlreiche Menschen davon Gebrauch gemacht, wie ein Sprecher des Landesbetriebes Verkehr der Deutschen-Presse-Agentur sagte. Demzufolge liegt der Anteil der Handytickets an den Gesamteinnahmen aus Parkautomaten bei acht Prozent. 2019 hatte der Landesbetrieb an mehr als 900 Automaten in der Hansestadt fast 21,58 Millionen Euro eingenommen. An jedem dieser Automaten sei mittlerweile auch das "Handyparken" möglich. Vorjahreszahlen lagen dem Landesbetrieb nicht vor.