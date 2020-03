Hamburg

Weiterhin nur ein positiv getesteter Obdachloser in Hamburg

16.03.2020, 14:36 Uhr | dpa

In Hamburg gibt es weiterhin nur einen Obdachlosen, der positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden ist. "Die Person wurde von den anderen isoliert und befindet sich auf einer separaten Etage", sagte der Sprecher der Sozialbehörde am Montag. Einige weitere Personen würden getestet und befänden sich auf einer anderen Station. "Wir hoffen, die Menschen so bald wie möglich aus der häuslichen Isolation entlassen zu können." Dies könne jedoch erst geschehen, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt. Bis dahin werde die Unterkunft in Hammerbrook in den kommenden zwei Wochen zum dauerhaften Aufenthaltsort für die Obdachlosen.

Eine Versorgung mit Lebensmitteln und weiteren Bedarfsartikeln sei sichergestellt. Insgesamt hätten sich in der Unterkunft in der Friesenstraße 329 Menschen aufgehalten. Der zweite Standort des Hamburger Winternotprogramms in der Kollaustraße (Hamburg-Lokstedt) sei weiterhin regulär im Betrieb. Dort gebe es auch noch etliche freie Plätze.

Unterdessen forderte die Hamburger Bundestagsabgeordnete Żaklin Nastić den Senat auf, Corona-Sofortmaßnahmen für Obdachlose zu beschließen. "Menschen ohne Obdach müssen die notwendigen Mittel für Desinfektion und Hygiene zur Verfügung gestellt werden", sagte die Linken-Politikerin. Nach Angaben der Sozialbehörde leben rund 2000 Obdachlose in Hamburg.