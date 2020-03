Hamburg

Gottesdienst online: "Möglicherweise Kirche von morgen"

16.03.2020, 16:17 Uhr | dpa

Gottesdienste im Internet statt in der Kirche, Telefonseelsorge statt Kirchencafé: Die Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus könnten nach Einschätzung der Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, ein Vorgeschmack auf die Zukunft sein. "Möglicherweise wird hier bereits die Kirche von morgen sichtbar, die sich ohnehin in neuen Formen vollzieht", heißt es einem Schreiben von Kühnbaum-Schmidt und den Sprengelbischhöfen Gothart Magaard (Sprengel Schleswig und Holstein), Kirsten Fehrs (Sprengel Hamburg und Lübeck) und Tilman Jeremias (Sprengel Mecklenburg und Pommern) an die norddeutschen Kirchengemeinden, das am Montag veröffentlicht wurde.

In Zeiten abgesagter Gottesdienste und vieler weiterer kirchlicher Veranstaltungen ermutigten die Bischöfe zu anderen Formen der Gemeinsamkeit: So könnten Gemeinden Einkaufsdienste organisieren für Ältere, die nicht aus dem Haus gehen wollen. "Alles, was hilft, um einander im Blick zu behalten, einschließlich der Kinder, Eltern und Alleinerziehenden", empfehlen die Sprengelbischöfe und die Landesbischöfin. Die erzwungene Auszeit biete auch Raum zum Innehalten. Sie schaffe Raum dafür, neu über Krankheit und Sinn, Leben, Tod und Achtsamkeit nachzudenken.