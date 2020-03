Hamburg

Fast 800 Kinder in Notbetreuung der Elbkindergärten

16.03.2020, 17:54 Uhr | dpa

Bei den Hamburger Elbkinder-Kitas sind am Montag 774 Kinder in der Notbetreuung versorgt worden. Normalerweise nutzen 23 554 Mädchen und Jungen die Betreuung in den rund 180 Kindertagesstätten des Trägers, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Das entspreche einer Quote von etwa 3,3 Prozent. Im Dienst seien 3154 Mitarbeiter gewesen. Regulär sind es 4382. 204 Mitarbeiter sind derzeit freigestellt, weil sie aus Risikogebieten zurückgekehrt waren. "Die anderen haben regulär Urlaub oder sind aus anderen Gründen, die nicht mit dem Corona-Virus zusammenhängen, nicht in der Kita." Bislang gebe es bei den Elbkindern noch keinen bestätigten Coronafall.

In Hamburg bleiben alle Kitas wie auch die Schulen bis vorerst Ende März geschlossen. Nach Angaben der Stadt ist eine Notfallbetreuung eingerichtet worden, die aber in erster Linie für Menschen gedacht ist, die in Berufen tätig sind, die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung notwendig sind - beispielsweise im Gesundheitswesen oder bei Feuerwehr und Polizei. Dennoch werde kein Kind vor verschlossen Türen stehen, hatten die Behörden versichert.

In Hamburg gibt es nach Angaben der Sozialbehörde mehr als 1100 Kitas. Betreut werden normalerweise insgesamt mehr als 90 000 Kinder von rund 16 000 pädagogischen Kräften. Am Dienstag wollte die Sozialbehörde Informationen zur Notbetreuung in den Kitas bekannt geben.