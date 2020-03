Gerüst stürzt um

Bauarbeiter stirbt auf Baustelle in Hamburg-St. Pauli

17.03.2020, 19:49 Uhr | dpa, t-online.de

Im Hamburger Stadtteil St. Pauli ist ein Baugerüst zusammengestürzt. Polizei und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen. Es gibt mehrere Verletzte und einen Toten.

Beim Einsturz eines Baugerüstes am Hamburger Millerntorplatz ist am Dienstag ein Bauarbeiter tödlich verletzt worden. Er und ein zweiter Mann waren von den herabstürzenden Trümmern begraben worden, wie ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der Zweite konnte mit lebensgefährlichen Verletzungen befreit werden. Zudem wurden zwei weitere Arbeiter verletzt, einer von ihnen schwer. Fünf Bauarbeiter, die zum Zeitpunkt des Vorfalls ebenfalls auf der Baustelle waren, kamen unverletzt davon.

"So einen Einsturz habe ich noch nicht erlebt", sagte Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger an der Unglücksstelle. An einer Seite des sechsgeschossigen Rohbaus war das Gerüst aus noch ungeklärter Ursache komplett eingestürzt.

🔴 AKTUELL - Baugerüst auf #Hamburg #StPauli eingestürzt. Zwei Bauarbeiter sind verschüttet, einer schwer verletzt.

Wir sind zusammen mit der @PolizeiHamburg @FF_Hamburg mit einem Großaufgebot an Rettungskräften vor Ort.#EinsatzfuerHamburg pic.twitter.com/PC2cKq1qoL — Feuerwehr Hamburg (@FeuerwehrHH) March 17, 2020

Mindestens 140 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr waren an dem Stahlbetonbau im Hamburger Stadtteil St. Pauli im Einsatz.

Bergung erfolgte von Hand

"Das Problem an der Einsatzstelle ist, dass wir Stein für Stein in die Hand nehmen müssen und alles so verkeilt ist", so Unger. Zudem hätten die Frauen und Männer "unter Lebensgefahr die Menschenrettung dort durchgeführt", weil weitere Teile des Gerüstes und Ziegel herabzufallen drohten. "Das war ein hochgradig belastender Einsatz."

Am Unfallort war die Feuerwehr mit Drehleitern und einem Feuerwehrkran im Einsatz – auch, um Gerüstteile zu sichern. "Denn der Rest des Gerüstes ist natürlich instabil", sagte Unger während des laufenden Einsatzes. Am Abend war rund um den Rohbau nichts mehr einsturzgefährdet. Die Feuerwehr hat ihren Einsatz beendet.

Einer der Bauarbeiter sprang eigenen Angaben zufolge während des Unfalls in ein Fenster und brachte sich so vor herabstürzenden Teilen in Sicherheit. "Ich habe gedacht, ich kann nicht mehr rennen, und dann bin ich zum Fenster reingegangen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur unmittelbar nach dem Unfall. "Ich danke Gott dafür, dass er mein Leben für meine Kinder gerettet hat."