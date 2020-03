Hamburg

Handelskammer Hamburg warnt vor Insolvenzwelle

17.03.2020, 18:18 Uhr | dpa

Die verschärften Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus treffen die Hamburger Wirtschaft hart und gefährden nach Ansicht der Handelskammer viele Unternehmen in ihrer Existenz. Dienstleistungen wie Messebau, Veranstalter und Events, Reiseveranstalter und Touristik, die Verkehr- und Logistikbranche, Hotels und Gaststätten, ambulantes Gewerbe und Schausteller, Einzelhandel und der Großhandel seien besonders betroffen, teilte die Kammer am Dienstag mit. "Das A und O für die Hamburger Unternehmen sind unbürokratische Liquiditätshilfen und Schadensbegrenzung des entgangenen Umsatzes", sagte Vizepräses André Mücke. "Wir dürfen nicht zulassen, dass die Corona-Krise zu einer Insolvenzwelle und der aktuelle Schock zu einer dauerhaften Schwächung der Wirtschaftsstrukturen führt." Die wichtigste Maßnahme in den Augen der Kammer sei die Schaffung eines staatlichen Sonderfonds, mit dem vor allem kleinen und Kleinstunternehmen und besonders betroffenen Branchen mit Überbrückungsgeldern geholfen wird. "Entscheidend ist bei diesem Sonderfonds die unbürokratische Abwicklung", sagte Mücke. "Personelle und technische Kapazitäten müssen in den Behörden aufgestockt werden, um alle Anträge so schnell wie möglich zu bearbeiten. Die Auswirkungen der Krise müssen so gestaltet sein, dass Unternehmen sie kurz- und langfristig schultern können." Die Kultur- und Tourismustaxe, die Projekten aus Kultur, Tourismus und Sport vorbehalten ist, könne als weitere Sonderleistung genutzt werden. "Wir fordern, dass die Politik den Verzicht auf die Lohnsteuer prüft", erklärte Mücke. "Diese Maßnahme würde für eine wichtige Entlastung der Unternehmen sorgen und kann unbürokratisch und schnell umgesetzt werden." Weitere mögliche Maßnahmen seien die Streckung des Arbeitgeberanteils der Sozialversicherungsbeiträge, die Stundung oder zeitliche Streckung von Mieten und ein Erlass von Gebühren für die Nutzung von Flächen im öffentlichen Raum. Die Handelskammer selbst werde die Beitragszahlungen der Unternehmen zunächst für einen Monat aussetzen.