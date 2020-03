Hamburg

Corona: 40 Gefangene müssen Zellen räumen und kommen frei

17.03.2020, 19:43 Uhr | dpa

Um Platz für Covid-19-Fälle unter Hamburgers Gefangenen zu schaffen, lässt die Justizbehörde rund 40 Gefangene frei. Es handele sich um Häftlinge, die Ersatzfreiheitsstrafen verbüßen, zum Beispiel Schwarzfahrer, die ihre Geldstrafe nicht bezahlt haben, teilte eine Behördensprecherin am Dienstag mit. Andere verurteilte Straftäter dieser Art brauchen ihre Haft vorerst nicht anzutreten. Auf diese Weise sollen ausreichend Kapazitäten entstehen, um eine Aufnahmequarantäne- und eine Isolierstation einzurichten.

Für die meisten Gefangenen bringt die Coronakrise allerdings erhebliche Nachteile: Aktivitäten, die von Menschen außerhalb der Gefängnismauern veranstaltet werden, dürfen nicht mehr stattfinden. Ausgenommen sind nur die Besuche von Ärzten, dem Anstaltskaufmann und der Hygienebeauftragten. Auch Bauarbeiten dürfen weitergehen. Private Besuche dürfen die Gefangenen nur noch in Ausnahmefällen bekommen, und wenn, dann nur in einem Raum mit Trennscheibe. Auch Lockerungen wie Genehmigungen, die Justizvollzugsanstalt befristet zu verlassen, würden nicht mehr gewährt.

"Wir müssen die Menschen vor dem Coronavirus schützen und konsequent gegen die Ausbreitung der Infektion ankämpfen", erklärte Justizsenator Till Steffen (Grüne). Zu den Maßnahmen in Gefängnissen, Gerichten, Staatsanwaltschaften und der Behörde selbst will sich der Senator am Mittwoch (11.00 Uhr) auf einer Telefon-Pressekonferenz äußern.