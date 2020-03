Einsatz in Wilstorf

Mehrere Häuser wegen Lagerhallenbrand evakuiert

19.03.2020, 07:26 Uhr | dpa

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei (Symbolbild): Wegen eines Brandes in einem Lagerhallenkomplex mussten mehrere Hamburger evakuiert werden. (Quelle: Marcel Kusch/dpa)

In Hamburg hat ein Garagen- und Lagerkomplex gebrannt. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Einige mussten ihren Wohnungen verlassen.

Wegen eines Feuers in einem 20 Meter langen Lagerkomplex sind in Hamburg im Stadtteil Wilstorf mehr als 40 Menschen aus ihren Wohnhäusern in Sicherheit gebracht worden. Das teilte die Feuerwehr mit.

Demnach mussten durch die starke Rauchentwicklung in der Nacht zu Donnerstag einige Mehrfamilienhäuser evakuiert werden. Um an versteckte Brandnester zu gelangen, riss das Technische Hilfswerk einen einsturzgefährdeten Teil des Gebäudes ein.

Verletzt wurde ersten Angaben zufolge niemand. Umliegende Anwohner waren dazu angehalten, Fenster und Türen zu schließen. Die Brandursache war zunächst unklar.