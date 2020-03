Hamburg

UKE und Senatorin rufen Medizinstudenten zur Mithilfe auf

20.03.2020, 19:18 Uhr | dpa

Hamburgs Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) und der Dekan der Medizinischen Fakultät des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, Uwe Koch-Gromus, haben Medizinstudenten zur Mithilfe bei der Krankenversorgung am UKE aufgerufen. Die Studierenden sollen vornehmlich zur Unterstützung des Pflegedienstes in der Patientenversorgung eingesetzt werden, wie die Wissenschaftsbehörde und das UKE am Freitag mitteilten. Interessierte können sich ab sofort online im Pflegepool melden. Darüber hinaus könnten sich Medizinstudenten weiterhin in allen in Frage kommenden Bereichen um medizinische Praktika bewerben.

"Das UKE benötigt in Anbetracht der derzeitigen Situation dringend personelle Verstärkung für die Versorgung von Patienten", sagte Fegebank. Der Einsatz der Studierenden solle die seit Wochen stark beanspruchten Mitarbeiter des UKE entlasten.

Nach einem Aufruf von Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) unterstützen Medizinstudenten bereits die Hamburger Gesundheitsämter. Zu ihren Aufgaben zählen beispielsweise das Identifizieren und Kontaktieren von Kontaktpersonen sowie die Betreuung und die medizinischen Kontrollen bei heimischer Isolation.