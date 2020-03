Hamburg

#Indiebookday soll kleine Verlage und Buchhändler stärken

21.03.2020, 03:46 Uhr | dpa

Mit ein paar Klicks können am Samstag viele Menschen unabhängigen Buchverlagen und kleinen Buchhändlern helfen: Heute ist Indiebookday. Die mittlerweile auch international umgesetzte Idee zum Indiebookday hatte 2013 ein kleiner Hamburger Verlag, der mairisch-Verlag, ins Leben gerufen.

Mit dem gezielten Kauf eines Buches aus einem inhabergeführten Verlag im Buchladen um die Ecke sollen die unabhängigen Verlage, die nicht so viel Geld für Werbung haben, gezielt gefördert werden. In den vergangenen Jahren hatten viele Buchhändler an dem Tag ihre Schaufenster mit entsprechenden Büchern dekoriert und Lesungen sowie Podiumsdiskussionen organisiert. In diesem Jahr müssen die Veranstaltungen wegen des sich immer weiter ausbreitenden Coronavirus entweder ausfallen oder sie ziehen, wenn möglich, ins Internet um.

Wie auch in den vergangenen Jahren sollen die gekauften oder bestellten Bücher dennoch wieder - mit oder ohne ihren Käufer - fotografiert und mit dem Hashtag #Indiebookday auf Facebook, Instagram, Twitter oder in Blogs online gestellt werden.