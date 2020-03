Hamburg

Hamburger halten sich an die erlassene Allgemeinverfügung

21.03.2020, 14:11 Uhr | dpa

Am Elbstrand bei Övelgönne sind am Mittag nur wenige Spaziergänger unterwegs. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa (Quelle: dpa)

Nachdem Hamburg am Freitag mit einer neuen Allgemeinverfügung das öffentliche Leben in der Hansestadt weiter eingeschränkt hat, halten sich die meisten Bürger an die Regeln. Insgesamt sei das öffentliche Leben sehr ruhig geworden, teilte ein Polizeisprecher am Samstagmittag mit. Bis dahin habe die Polizei nur in verschwindend geringer Zahl tätig werden müssen, wenn etwa Läden trotz Verfügung noch geöffnet waren, weil manche das Verbot noch nicht mitbekommen hätten. Größere Menschenansammlungen oder sogenannte Corona-Partys mussten demnach zunächst nicht aufgelöst werden.

"An Elbe und Alster ist bei dem Wetter natürlich viel los, aber die meisten treiben für sich alleine Sport oder sind mit der Familie unterwegs. Alles im Bereich des Zulässigen", sagte ein Polizeisprecher. Am Freitag war in Hamburg beschlossen worden, dass Restaurants und Gaststätten geschlossen werden müssen. Außerdem wurden Ansammlungen von mehr als sechs Personen mit Ausnahme von Familien und Berufstätigen untersagt.