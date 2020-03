Hamburg

Tschentscher: Ernst der Lage auch beim Letzten angekommen

23.03.2020, 14:19 Uhr | dpa

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich erleichtert gezeigt, dass die Hamburger die weiteren Kontakteinschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie befolgen. Die Menschen nähmen die Maßnahmen ernst, sagte der SPD-Politiker am Montag dem Sender NDR 90,3. "Auf den öffentlichen Straßen und Plätzen, in den Parks ist überall erkennbar, dass die Abstandsregeln eingehalten werden (...) Ich glaube, wir sind jetzt in einer Situation, in der es auch bei dem Letzten angekommen ist."

Gegen Verstöße werde eingeschritten, so dass es auch "zu Bußgeldern und echten Sanktionen" komme, sagte der Bürgermeister. "Das ist jetzt eine Aufgabe, die unsere Polizeibeamten wahrnehmen. Und sie machen das auch wirklich mit Augenmaß, aber auch eben mit der nötigen Konsequenz."

Weitergehende Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie wie eine generelle Ausgangssperre hält Tschentscher derzeit nicht für nötig. "Sollten wir erkennen, dass es noch drastischerer Maßnahmen bedarf, dann müssen wir sie einleiten. Aber wir sollten sie nicht ohne Not noch einmal verschärfen."