Hamburg

Verteidiger fordert maximal sechs Jahre Haft für Totschlag

27.03.2020, 15:31 Uhr | dpa

Nach dem gewaltsamen Tod einer 36-Jährigen in einer Hamburger Kneipe soll der mutmaßliche Täter nach dem Willen seines Anwalts für maximal sechs Jahre in Haft. Der Verteidiger habe in seinem Plädoyer eine Verurteilung seines Mandanten wegen Totschlags im minderschweren Fall und eine Haftstrafe von nicht über sechs Jahren gefordert, sagte ein Gerichtssprecher am Freitag in Hamburg. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits Anfang März vor dem Landgericht Hamburg eine Haftstrafe von neun Jahren für den Algerier gefordert.

Der 38-Jährige soll der Anklage zufolge am frühen Morgen des 11. Juni 2019 die Frau in dem Lokal im Stadtteil Neugraben-Fischbek bei einem Streit im Toilettenbereich geschubst haben. Dabei war sie mit dem Kopf auf ein WC gestürzt. Dann habe er ihren Kopf auf den Fliesenboden geschlagen, sie mit Faustschlägen traktiert und mit einem Schal bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Die Frau starb infolge ihrer zahlreichen Verletzungen. Anschließend soll der Angeklagte sie in einem nahe gelegenen Gebüsch verscharrt haben.

Der Algerier war eigenen Angaben zufolge 2016 nach Deutschland gekommen und hatte unter falscher Identität Asyl beantragt. Der Antrag sei abgelehnt worden. In der Kneipe hatte er als Aushilfe gearbeitet, wie er im Dezember vor Gericht sagte. Er habe regelmäßig viel Alkohol und Drogen zu sich genommen, der Kneipeninhaber habe ihn teilweise mit Kokain bezahlt. Einen Tag nach der Tat war der Mann in Buxtehude (Landkreis Stade) festgenommen worden. Das Urteil soll am 7. April (10.00 Uhr) verkündet werden.