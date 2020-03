Leiche im Wasser

Passant findet toten Matrosen in Elbe

30.03.2020, 10:07 Uhr | t-online.de, dpa

In Hamburg hat ein Passant eine Leiche im Elbwasser im Bezirk Bergedorf entdeckt. Es soll sich um einen seit drei Wochen vermissten Matrosen handeln.

Ein in Hamburg vermisster Matrose ist am Sonntagmittag in der Elbe tot aufgefunden worden. Ein Passant hatte die Leiche im Moorfleeter Deich im Hamburger Bezirk Bergedorf entdeckt und anschließend die Polizei alamiert, wie diese am Montag mitteilte. Der Matrose des deutschen Binnenschiffes "Lusitania" war drei Wochen lang vermisst gemeldet.



Es wird vermutet, dass er am 8. März über Bord gegangen ist. Einsatzkräfte waren damals alarmiert worden, nachdem in der Billwerder Bucht im Stadtteil Rothenburgsort seine Tasche mit Einkäufen im Wasser gefunden worden war. Feuerwehr und Polizeitaucher hatten daraufhin nach ihm gesucht.