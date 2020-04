Hamburg

Viel Sonne und warme Temperaturen im ganzen Norden

05.04.2020, 10:14 Uhr | dpa

Sonne satt und Temperaturen, die an der 20-Grad-Marke kratzen: So wird das Wetter am Sonntag im Norden. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes bleibt der Himmel den ganzen Tag nahezu wolkenfrei. Die Temperaturen steigen in Schleswig-Holstein bis auf 17 Grad, in Hamburg können sogar 19 Grad erreicht werden. An der Küste ist es bei 12 Grad etwas kälter. Es herrscht schwacher bis mäßiger Südostwind. In der Nacht fallen die Temperaturen auf fünf bis sieben Grad, bevor sie am Montag auf über 20 Grad steigen können.